POL-PPWP: Pkw beschädigt und davongefahren

Kaiserslautern (ots) - Einen Schock erlebte eine Frau am Dienstagabend in der Zollamtstraße. Als sie nach Hause kam, stand ihr plötzlich ein fremder Mann gegenüber. Noch bevor die alarmierte Polizeistreife vor Ort war, war der Unbekannte wieder verschwunden. Jedoch nicht für lange: Noch im Beisein der Beamten klopfte es plötzlich an der Tür. Beim Öffnen erkannte die Frau die Person wieder. Die Ordnungshüter ...

mehr