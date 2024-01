Polizei Hagen

POL-HA: Nissan erfasst alkoholisierten Fußgänger - 46-Jähriger schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 03.01.2023, kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Unfall in Hohenlimburg. Dort fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Nissan aus der Straße Im Weinhof nach links in die Stennertstraße. Plötzlich lief ein 46-Jähriger auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 72-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung den Aufprall nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 46-jährige Fußgänger schwer verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der 46-Jährige alkoholisiert. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell