Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnung

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwischen dem 27. Dezember 2023 und Mittwoch, 03. Januar 2024, kam es in der Vorhaller Straße zu einem Wohnungseinbruch. Um 9 Uhr bemerkte ein 60-Jähriger, dass seine Wohnungstür an dem Türblatt in Höhe des Türknaufes beschädigt war und sein Zuhause durchwühlt wurde. Unter anderem standen Schränke offen, auch das Badezimmer war durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut konnte der Mann noch nicht machen, auch Hinweise zu Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

