Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in der Mühlbergstraße Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagmittag gegen 13 Uhr in der Mühlbergstraße am Fußweg Eisenbahnbrücke / Mühlbergtunnel. Angaben mehrere Jugendlicher zufolge sollen sie von einer bislang unbekannten Person von hinten angesprochen worden ...

mehr