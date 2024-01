Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Rund 1,5 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 61-jährigen Kastenwagen-Fahrer an, den Polizeibeamte am Montagvormittag gestoppt haben. Die Polizisten waren in der Riedleparkstraße auf den Fahrer aufmerksam geworden, weil dieser ohne Sicherheitsgurt unterwegs war. Wegen seiner Alkoholisierung musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Friedrichshafen

Ladendiebstahl endet mit Krankenhausbesuch

Nicht nur strafrechtliche, sondern auch gesundheitliche Folgen hatte ein Diebstahl am Montagnachmittag für einen 38-Jährigen. Der Mann hatte versucht, in einem Einkaufsmarkt in der Ailinger Straße eine Flasche Hochprozentiges zu stehlen, und war dabei vom Ladendetektiv erwischt und nach der Kasse angesprochen worden. Der Tatverdächtige händigte dem Zeugen das Diebesgut aus, schubste ihn zur Seite und ergriff fußläufig die Flucht über einen Fußweg entlang der Rotach. Dort versuchte er sich durch einen Sprung in eine Dornenhecke zu verstecken und wurde dort von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Weil er sich in seinem Verseck an zahlreichen Dornen eine Gesichtsverletzung zuzog und im weiteren Verlauf über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls zu.

Friedrichshafen

Unfall im Kreuzungsbereich

Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Montfortstraße/Paulinenstraße entstand am Montag gegen 17 Uhr Sachschaden. Während ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreuzung in Richtung Ailinger Straße queren wollte, bog ein entgegenkommender 32-jähriger Skoda-Fahrer nach links in die Paulinenstraße ab. Dabei kam es zur Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden sein dürfte. Wie es zum Unfall kam und ob einer der Beteiligten bei Rot in die Kreuzung eingefahren war, konnte bislang nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Auto beschädigt und geflüchtet

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag an einem Cupra Ateca angerichtet hat, der in der Straße Fallenbrunnen abgestellt war. Hinweise zum Unfallflüchtigen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen

Langenargen

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Schaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr in der Amthausstraße angerichtet. Der Unfallverursacher streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und fuhr im Anschluss einfach weiter. Um eine Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen. Aufgrund hinterlassener Lackspuren schließen die Beamten nicht aus, dass der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug mit gelben Fahrzeugteilen unterwegs gewesen sein könnte.

Markdorf

Glätte sorgt für Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Bei Glätte auf der K 7742 zwischen Raderach und Mardorf kam es am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Autos. Ein 56 Jahre alter Renault-Fahrer war in Richtung Raderach unterwegs und kam im Bereich der starken Rechtskurve ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Ein 53-jähriger Entgegenkommender versuchte auszuweichen. Aufgrund der Eisglätte gelang ihm sein Vorhaben nicht und er rutschte in der Folge in den Straßengraben. Auch eine Renault-Lenkerin, ein VW-Fahrer und der Lenker eines Smart, die in Richtung Raderach unterwegs waren, wollten den Unfallfahrzeugen ausweichen, was glättebedingt nicht gelang. An allen fünf unfallbeteiligten Autos entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, sie mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Ein Autofahrer zog sich eher leichte Verletzungen zu. Die Straße musste bis etwa 6.45 Uhr voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei wurde zum Abstreuen informiert.

Markdorf

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 10.40 Uhr und 12.40 Uhr einen am Bahnhof am Straßenrand geparkten VW touchiert. Danach suchte er einfach das Weite, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell