Polizei Hagen

POL-HA: Nach Streit mit Messer - 29-Jähriger mit sieben Haftbefehlen nach Fahndung festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am vergangenen Sonntag, 15.10.2023, kam es in Hohenlimburg zu einer Streitigkeit zwischen zwei Fahrzeugführern. In dessen Verlauf nahm ein Fahrzeugführer plötzlich ein Messer in seine Hand und drohte seinem Kontrahenten damit.

Im Nachgang konnte dieser tatverdächtige Mann identifiziert werden. Die Fahnder des KK 12 nahmen die Ermittlungen auf und konnten feststellen, dass es sich bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer um einen bundesweit gesuchten 29-jährigen Straftäter handelte. Gegen ihn lagen insgesamt sieben Vollstreckungshaftbefehle -überwiegend aufgrund von Betrugsdelikten- unterschiedlicher Staatsanwaltschaften vor, deren Gesamtfreiheitsstrafe sich auf über vier Jahre summierte.

Die Spur des flüchtigen Täters konnte durch die Fahnder aufgenommen und kleinteilig verfolgt werden. Schließlich führten die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen am 18.10 in das thüringische Eisenach, wo der Flüchtige lokalisiert und durch die dortigen Polizeibeamten ergriffen werden konnte. Hier versuchte der Mann die Polizisten mit falschen Identitätsangaben zu täuschen und sich der weiteren Kontrolle durch eine fußläufige Flucht zu entziehen. Die Polizeibeamten konnten diesen vergeblichen Versuch unterbinden, den Flüchtenden stellen und ihn widerstandslos festnehmen. Der 29-Jährige kann in den nächsten vier Jahren seine Taten in einer JVA überdenken. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell