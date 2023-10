Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Ladendiebstahl - Mann versteckt Akkubohrer und weiteres Werkzeug in Hosenbund

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 38-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag (18.10.2023) in einem Supermarkt in Eilpe bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Er hielt sich, gegen 14.20 Uhr, in der Filiale in der Eilper Straße auf. Ein Kunde meldete sich bei einer Mitarbeiterin und wies diese auf den 38-Jährigen hin. Der Verdächtige hatte zuvor einen Akkuschrauber sowie weiteres Werkzeug in seinen Hosenbund gesteckt und damit ohne zu bezahlen die Kasse passiert. Polizeibeamte brachten den Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, zum Polizeigewahrsam. Nachdem sie dort den Sachverhalt und die Personalien geklärt hatten, entließen sie ihn wieder. Die Kripo ermittelt wegen des Ladendiebstahls. (sen)

