Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall in Altenhagen - 24-Jährige verliert Kontrolle über ihr Auto

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin verletzte sich am Mittwochnachmittag (18.10.2023) bei einem Alleinunfall in Altenhagen leicht. Die Hagenerin fuhr, gegen 13.30 Uhr, mit ihrem Auto über die Brinkstraße in Richtung der Freiligrathstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie zunächst mit zwei Begrenzungssteinen und anschließend noch mit einem Begrenzungsbügel. Nachdem sich das Auto mit der Front in Richtung Gehweg drehte, blieb es stehen. Die 24-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

