Polizei Hagen

POL-HA: Kind rennt auf die Straße - BMW-Fahrer kann Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 17.10.2023, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW gegen 15:50 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt entlang. Plötzlich und offenbar kurze Zeit unbeaufsichtigt rannte ein 5-jähriger Knabe auf die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er touchierte das Kind am Bein, welches daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Der 5-Jährige wurde wenig später für eine Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und legte eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell