POL-HA: Mann versucht Polizei mit gefälschtem Führerschein hereinzulegen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 17.10.2023, hielt eine Polizeistreife gegen 12:20 Uhr einen PKW im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle in der Vollbrinkstraße an. Der 51-Jährige legte einen Ausweis und einen belgischen Führerschein vor. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis nicht in polizeilichen Systemen hinterlegt war. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Polizeiwache. Dort griffen sie auf einen speziellen Dokumentenscanner zurück. Dieser erkannte einen erheblichen Manipulationsverdacht. Der 51-Jährige hielt an seiner Behauptung fest, die Fahrerlaubnis in Belgien erworben zu haben. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, stellten das mutmaßlich gefälschte Dokument sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

