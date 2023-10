Polizei Hagen

POL-HA: Rettungssanitäter im Dienst durch 65-Jährigen geschlagen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 17.10.2023, brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 65-Jährigen gegen 18:40 Uhr in das evangelische Krankenhaus in Haspe. Der betrunkene Mann sollte dort wegen einer Kopfplatzwunde behandelt werden. Als ein 37-jähriger Sanitäter die Tür des Krankenwagens öffnete, schlug der 65-Jährige ihm ohne Vorwarnung mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn. Die Rettungskräfte konnten den Mann bändigen und die Polizei verständigen. Die Beamten legten ihm beim Eintreffen Handfesseln an. Anschließend wurde der Betrunkene im Krankenhaus behandelt. Die Polizisten sprachen ihm danach einen Platzverweis aus und legten eine Anzeige wegen Widerstands vor. (hir)

