Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter stiehlt Kasse aus Kiosk - 31-jähriger Mitarbeiter wird zur Ablenkung in Gespräch verwickelt

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl in der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch die Kasse eines Kiosks in Altenhagen. Gegen 00:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Laden in der Alleestraße und verwickelte den 31-jährigen Mitarbeiter an einem Regal in ein Gespräch. Zeitgleich betrat ein weiterer Unbekannter den Kiosk, nahm die Registrierkasse an sich und flüchtete mit dieser. Der zweite Mann, der mit dem 31-Jährigen sprach, flüchtete ebenfalls. In der Kasse befand sich Bargeld im vierstelligen Bereich. Der Mitarbeiter sagte den eingesetzten Polizisten, dass beide Täter etwa 30 - 45 Jahre alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß waren. Sie waren zudem dunkel gekleidet, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und trugen weiße FFP 2 -Masken. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

