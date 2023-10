Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Autofahrer bedroht und beleidigt Hagenerin nach Nötigung im Straßenverkehr

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Montag (16.10.) um 16.10 Uhr war eine 26-Jährige aus Hohenlimburg kommend auf der A 46 mit ihrem Auto in Fahrtrichtung der Hagener Innenstadt unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Fernuniversität überholte ein BMW die Hagenerin. Der Fahrer habe mehrmals gehupt, fuhr dann eine Zeit lang parallel zum Auto der Frau, gestikulierte hierbei wild mit den Händen und schrie augenscheinlich. Im weiteren Verlauf wechselte der BMW nach Angaben der 26-Jährigen die Fahrspur und bremste sie bis zum vollständigen Stillstand aus. Anschließend fuhr der Fahrer wieder an und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen-Fernuniversität. Die Hagenerin musste ebenfalls an der Ausfahrt abfahren und fuhr weiter hinter dem BMW her.

Auch auf der Feithstraße habe der BMW bis zum vollständigen Stillstand abgebremst, sodass die Hagenerin ebenfalls erneut stoppen musste. Der Fahrzeugführer sei daraufhin aus dem BMW gestiegen und auf ihr Auto zugegangen. Dann schrie er sie aufgebracht an, drohte ihr und beleidigte sie mehrfach vulgär sowie auf sexueller Grundlage. Beim Sprechen habe er Onanierungshandlungen in Richtung der Frau angedeutet. Als sie ihm mit der Polizei drohte, fuhr der Mann davon. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 20-jährigen Hagener handelt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

