Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Vorhalle - Mann mit Messer verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle kam es am Montag, gegen 15 Uhr, zu einer Häuslichen Gewalt. In einer Wohnung gerieten ein Mann und eine Frau in einen Streit. Infolgedessen schlug der Mann seine Ehefrau mit der Faust gegen den Kopf in den Körper. Da sich das Paar in der Küche befand, griff die Frau zu einem Messer. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann mit diesem verletzt. Anschließend warf der Mann seine Frau zu Boden und bedrohte sie mit dem Tode. Dieser gelang es jedoch, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu verständigen. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot aus, nachdem er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei legte eine Strafanzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell