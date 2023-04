Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Buttstädt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt verursachte ein Brand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr war eine Garage aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch das Feuer wurden außerdem zwei Autos sowie ein angrenzendes Haus beschädigt. Der 71-jährige Besitzer der Garage verletzte sich leicht, als er versuchte, den Brand zu löschen. Während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr musste die Ortsdurchfahrt von Buttstädt voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (JN)

