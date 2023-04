Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tuningkontrollen

Erfurt (ots)

Aufgrund einer angemeldeten Tuningveranstaltung am 23.04.2023 im Erfurter Süden führten die Beamten der Erfurter Polizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Veranstaltungsumfeld durch. Sie wurden hierbei durch eine Kfz-Sachverständige einer amtlich anerkannten Prüforganisation und Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Leider kommt es nach polizeilicher Erfahrung im Umfeld dieser Treffen auch zum spontanen Kräftevergleich der Boliden auf öffentlichen Straßen. Zudem sind nicht alle Umbauten tatsächlich zulässig, teilweise sogar verkehrsgefährdend. Ziel des Einsatzes war die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrollen des technischen Zustands der Fahrzeuge sowie Geschwindigkeitskontrollen.

Resümierend kann gesagt werden, dass der überwiegende Teil der Fahrzeugbegeisterten zwar "Benzin im Blut" hat, aber auch im vernünftigen und zulässigen Rahmen Fahrzeugmodifikationen durchführte. Dennoch waren auch ein paar schwarze Schafe zu finden. So fielen 24 Kraftfahrzeuge wegen diverser Mängel bzw. unzulässiger Umbauten auf. Insgesamt 14 Fahrzeuge wurden derart verändert, dass deren Betriebserlaubnis vorläufig entzogen werden musste. Die Mängel beliefen sich hauptsächlich auf unzulässige Rad- / Reifenkombinationen, Tieferlegungen und Veränderungen an der Beleuchtungsanlage. Auf die Betroffenen kommen nun Bußgeldverfahren zu. Zudem müssen die Fahrzeuge in einen zulässigen, verkehrssicheren Zustand versetzt werden.

Weiterhin wurden im Stadtgebiet insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Trauriger Spitzenreiter war ein 48jähriger Seat-Fahrer, welcher mit 112 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen wurde. Ein Bezug zum Tuningtreffen lag hierbei jedoch nicht vor.

Auch der Einsatz- und Streifendienst konnte feststellen, dass das Tuningjahr beginnt. Bereits am Freitag und Samstag wurden insgesamt acht Fahrzeuge mit unzulässigen Umbauten festgestellt. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und die Fahrzeugnutzer zur Wiederherstellung der Verkehrstauglichkeit verpflichtet. (MF)

