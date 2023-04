LPI-EF: Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Sömmerda (ots) - Ein 60 jähriger Motorradfahrer befuhr am 22.04.2023 um 14:35 Uhr die Erfurter Straße in der Ortslage Walschleben. Ein 72 jähriger wollte diese mit seinem Pkw VW queren und übersah hierbei den Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt. (AD) Rückfragen ...

