POL-HA: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Führerschein nach Geschwindigkeitsverstoß

Hagen-Altenhagen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter stahl in der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch die Kasse eines Kiosks in Altenhagen. Gegen 00:00 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Laden in der Alleestraße und verwickelte den 31-jährigen Mitarbeiter an einem Regal in ein Gespräch. Zeitgleich ...

