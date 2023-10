Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jährige verleiht Handy zum Telefonieren - Täter läuft davon

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag, 17.10.2023, verlieh eine 18-Jährige in der Düppelstraße gegen 14 Uhr ihr hochwertiges Mobiltelefon an einen flüchtigen Bekannten, um diesen telefonieren zu lassen. Nach dem Gesprächsende gab der Gauner das Handy jedoch nicht zurück, sondern entfernte sich mit den iPhone in Richtung des St.-Josef-Hospitals. Der Dieb war zirka 22 Jahre alt und 1,80 groß. Er hatte ein südländisches Aussehen und trug lange dunkle Haare, sowie einen langen Bart. Bekleidet war er mit einem rosafarbenen Pullover, einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Zudem trug er ein Basecap der Marke "Gucci" und einen schwarzen "Nike"-Rucksack. Zeugenhinweise zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell