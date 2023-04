Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wasserhahn gestohlen

Mühlhausen (ots)

Was für die einen Menschen ein Wasserhahn ist, ist für so manchen Täter ein Objekt der Begierde. Zwei Männer, im Alter zwischen 40 und 44 Jahren, schienen in Mühlhausen zur zweiten Kategorie zu gehören. In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages, brachen die Männer durch eine Hintertür in ein Cafe' am Schwanenteich ein. Dort begann man einen Wasserhahn zu demontieren. Ein Mitarbeiter konnte die Tat beobachten und die Diebe konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die polizeibekannten Männer erwarten nun weitere Strafverfahren. Der Wasserhahn kehrte zu seinen Besitzern zurück.

