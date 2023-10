Polizei Hagen

POL-HA: Hoch aggressive Frau bespuckt und verletzt Polizisten nach Randale

Hagen-Mitte (ots)

Eine Hagenerin sah am Dienstag (17.10.) um 19 Uhr, wie sich eine Frau an der Bushaltestelle "Stadtmitte" in der Körner Straße mit Jugendlichen stritt und diese anging. Als die Zeugin zur Streitschlichtung einschreiten wollte, wurde sie von der 32-Jährigen angegriffen und am Kopf festgehalten. Dabei fiel die Brille der Frau zu Boden, ein Brillenglas löste sich aus der Fassung. Zuvor löste die 32-Jährigen einen Polizeieinsatz in der Potthofstraße aus. Dort schrie sie herum und verhielt sich gegenüber Passanten verbal aggressiv. Darüber hinaus schlug sie mit einem Gegenstand gegen Busse. Polizisten trafen die 32-Jährige nach dem Angriff auf die Zeugin auf einer Bank sitzend an und suchten das Gespräch mit ihr. Hierbei reagierte sie aggressiv, unkooperativ und bedrohte sowie beleidigte die Einsatzkräfte. Sie schlug um sich und trat im weiteren Verlauf gezielt nach den Beamten. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten leichte Verletzungen, beide blieben dienstfähig. Als eine weitere Streifenwagenbesatzung hinzukam, um die 32-Jährige zur Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit in ein Krankenhaus zu bringen, setzte sie ihr gewalttätiges und aggressives Verhalten fort. Während der Fahrt im Streifenwagen leistete sie trotz deeskalierender Kommunikation weiter erheblichen Widerstand. Sie bespuckte die Einsatzkräfte und versuchte immer wieder um sich zu treten. Die Frau war augenscheinlich alkoholisiert, eine Überprüfung des Atemalkoholwertes konnte auf Grund ihres Verhaltens jedoch nicht erfolgen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen die Frau. (arn)

