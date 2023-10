Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird nach Tat vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Elektrogeschäft in der Elseyer Straße entwendete ein 41-Jähriger Dienstagnachmittag (17.10.) Ware, die Polizei nahm den Mann nach der Tat vorläufig fest. Um 15.30 Uhr verständigte ein Mitarbeiter des Geschäftes die Polizei. Er hatte beobachtet, wie der Ladendieb einen Rasierapparat auspackte und in einen Rucksack steckte. Die leere Verpackung stellte der Mann anschließend zurück in das Regal. An der Kasse bezahlte er lediglich ein Aufladekabel. Später stellte sich heraus, dass der 41-Jährige neben dem Gerät auch mehrere USB-Sticks sowie einen Raumduft eingesteckt hatte. Er erhielt eine Strafanzeige. Polizisten nahmen ihn aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. (arn)

