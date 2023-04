POL-EL: Schüttorf - Mercedes beschädigt

Neuenhaus (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Freitag gegen 22.25 Uhr zu einem Einsatz an der Morsstraße in Neuenhaus alarmiert. Während Arbeiten an einem Roller in einer Garage geriet dieser in Brand. Infolgedessen geriet die Garage sowie ein angrenzender Abstellraum in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf etwa 38.000 ...

