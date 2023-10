Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt nach Geschwindigkeitsverstoß festgestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 18.10.2023, stoppten Beamte des Verkehrsdienstes gegen 9 Uhr einen 42-Jährigen aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes. Angehalten wurde der Mann an der Brückenunterführung der BAB 45 am Volmeabstieg in Fahrtrichtung Zur Hünenpforte. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 42-Jährige den Beamten nicht vorlegen. Nach polizeilicher Recherche stellten die Ermittler fest, dass dem Gladbacher die Fahrerlaubnis bereits 2022 entzogen worden war. Er stand damals, wie auch zum Zeitpunkt der Kontrolle in Hagen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf gleich mehrere Stoffe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

