Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Ulm (ots)

Zwei PKW-Lenker hielten hintereinander am Freitag, gegen 20.20 Uhr, an der Ampel der Kreuzung Seewiesenbrücke / Nördlinger Straße an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Vordermann nicht gleich los. Deswegen betätigte der Hintermann kurz die Hupe. Beide Fahrzeuge setzten sich in Bewegung. Der 45-jährige Hintermann versuchte dann auf der zweispurigen Straße zu überholen. Dies wurde jedoch von dem anderen, 60-jährigen, PKW-Lenker verhindert, indem er bei jedem Überholversuch stark beschleunigte. Auf der Abbiegespur in Richtung Autobahn hielten schließlich beide Fahrer an und es kam zum Streitgespräch. Anschließend wurde die Fahrt in Richtung Nattheim, bis zum Kreisverkehr, fortgesetzt. Um einem weiteren Streit aus dem Weg zu gehen, nutzte der 45-jährige den Kreisverkehr zur Umkehr in Richtung Heidenheim. Die Ausfahrt des Kreisverkehrs war jedoch durch einen bislang unbeteiligten PKW versperrt. Dort stiegen zwei Männer aus und gingen auf den PKW des 45-Jährigen zu. Sie traten auf das Fahrzeug ein und fuhren anschließend weiter. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen Audi mit einem auffälligen roten Strich auf der rechten Seite handeln. Die Heidenheimer Polizei (07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Verkehrssituationen geben können.

