POL-HA: Autofahrer touchiert Fußgängerin beim Einparken

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Möllerstraße erfasste ein Autofahrer am Mittwoch (18.10.) um 11 Uhr eine Seniorin beim rückwärts Rangieren. Der 49-Jährige befand sich auf einem Parkplatz und wollte seinen Toyota in einer Box abstellen. Zunächst sei er vorwärts in Richtung des Stellplatzes gefahren, entschied sich jedoch dann nach eigenen Angaben noch einmal neu, um rückwärts einzuparken. Als er nach hinten fuhr um zu wenden, übersah er dabei die 73-jährige Fußgängerin und touchierte sie. Die Frau stürzte zu Boden. Die Seniorin kam in weiterem Verlauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. (arn)

