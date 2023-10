Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Ein ehemaliges Paar stritt sich am Mittwoch am späten Nachmittag in Haspe zunächst verbal, als die Auseinandersetzung eskalierte, griff ein 35-Jähriger seine Ex-Freundin bedrohlich an. Er beleidigte sie als "Hure" und "Schlampe" und drohte damit, sie "behindert zu schlagen". Weiterhin drängte er sie immer weiter in Richtung Wohnungstür, bis sie das gemeinsame Zuhause verließ. Gegenüber der Polizei verhielt sich der Hagener ebenfalls aggressiv und baute sich mehrfach bedrohlich auf. Seine ehemalige Lebensgefährtin gab an, dass er sie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschlagen, mit Gegenständen beworfen, bedroht und beleidigt habe. Sie habe sich vor Kurzem von ihm getrennt, jedoch würde der 35-Jährige dies nicht akzeptieren. Darüber hinaus teilen sich beide derzeit noch eine gemeinsame Wohnung. Die Polizisten erteilten dem Mann eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot, seine Schlüssel verblieben in der Wohnung, die Beamten begleiteten den aufgebrachten Hagener aus der Wohnung und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach und gab mehrfach wieder an, dass er immer wieder kommen würde. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell