POL-EL: Dersum - Wohnmobil durch Stein beschädigt - Neue Hinweise - Zeugen gesucht

Wie wir bereits berichteten, kam es am 30. Juni zu einem Steinwurf auf ein Wohnmobil. Dabei waren ein 61-jähriger Fahrer eines Wohnmobils sowie seine 61-jährige Beifahrerin gegen 18.04 Uhr auf der A31 in Richtung Emden unterwegs. Während der Fahrt wurde die Windschutzscheibe des Wohnmobils von einem etwa faustdicken Stein getroffen und beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei Videoaufzeichnungen einsehen, worauf mögliche Zeugen zu diesem Ermittlungsverfahren (siehe Bilder) zu erkennen sind. Dabei ist eine Radfahrerin zu erkennen, welche gegen 18.02 Uhr in Richtung der Brücke "Neuer Weg" in Dersum fuhr. Des Weiteren ist ein Pärchen abgebildet, welche kurz darauf in gleiche Richtung fuhren. Dabei ist zu erkennen, dass der abgebildete Mann ein blaues T-Shirt trug und vor der Frau fuhr. Die abgebildeten Personen könnten wichtige Zeugen sein. Diese Personen, oder Personen, die diese Personen kennen, melden sich bitte bei der Polizei in Lingen unter 0591-870.

