POL-EL: Nordhorn - Bei der Zerlegung eines Öltanks geriet dieser in Brand

Meppen (ots) - In der Zeit von Montag, 19 Uhr bis Dienstag 20:25 Uhr kam es in einem Pkw in der Grabbestraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekanntem Weg Zugang zu einem Skoda Fabia und entwendeten aus diesem einen Koffer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. ...

