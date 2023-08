Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer" in der Gedenkstätte Esterwegen - Einladung zum Pressetermin

Esterwegen (ots)

In einer Kooperation zwischen der Gedenkstätte Esterwegen und der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim führt die Reise der Wanderausstellung des Polizeimuseums der Polizeiakademie Niedersachsen "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik" nun ins Emsland. Die Ausstellung lädt dazu ein, die widersprüchliche Geschichte der Polizei der Weimarer Republik kennenzulernen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der preußischen Polizei, mit einem Blick auf die Gebiete des heutigen Niedersachsens. Am Donnerstag, 7. September 2023, ab 15 Uhr werden Polizeipräsident Michael Maßmann, Landrat Marc-André Burgdorf gemeinsam mit der Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, und dem Co-Leiter der Gedenkstätte, Dr. Sebastian Weitkamp sowie der wissenschaftlichen Rätin an der Polizeiakademie, Barbara Riegger die Ausstellung in der Gedenkstätte Esterwegen eröffnen. Zudem wird das Saxophonquartett des Polizeiorchesters Niedersachsens die Veranstaltung musikalisch untermalen. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse pressestelle@pi-el-polizei.niedersachsen.de bis Dienstag, 5. September, 16 Uhr, für eine Teilnahme an.

