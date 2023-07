Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim - 54-Jähriger wird Opfer eines Raubdelikts

Weinheim (ots)

Ein 54-jähriger Hirschberger wurde am späten Freitagabend gegen 22.40 Uhr am alten OEG-Bahnhof in Weinheim Opfer eines Raubdelikts. Nach vorangegangenen Meinungsverschiedenheiten mit einer Gruppe Jugendlicher in einem Schnellrestaurant folgten diese dem Mann auf den Bahnsteig. Während mehrere aus der Gruppe ihn in ein Gespräch verwickelten, näherten sich von hinten drei Täter, die den Rucksack des Geschädigten entwendeten. Als der Mann den Diebstahl bemerkte und intervenierte, setzten die Täter Pfefferspray gegen ihn ein und konnten so mit der Beute fliehen. Der Mann wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 100 Euro. Die Jugendlichen sollen ca. 15 Jahre alt gewesen sein. Näher konnte der Geschädigte die Täter nicht beschreiben. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

