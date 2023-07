Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Adersbach: wildernder Hund reißt mehrfach Rehwild - Zeugen gesucht

Sinsheim-Adersbach/RNK (ots)

Am Freitag (07.07.2023) fand ein Jagdpächter im Bereich Neuwiesenstraße, beim Feldweg zum dortigen Kindergarten, ein totes Reh auf. Das Tier wies nach Aussage des Jägers deutliche Bissspuren durch einen Hund auf. Bereits Mitte Juni wurde unweit dieser Örtlichkeit schon einmal ein gerissenes Reh gefunden, mit nahezu identischen Verletzungen. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich ein freilaufender Hund das Rehwild jagt und reißt. Zeugen, welche solch einen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu einem freilaufenden Hund im dortigen Bereich geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter 07261-6900 in Verbindung zu setzen. *mk

