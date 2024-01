Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei sucht nach Opferstockdiebstählen Zeugen

Nach Opferstockdiebstählen am vergangenen Wochenende in einer Kirche in der Kirchstraße hat das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen oder Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Unbekannte hatten sich an zwei Opferstöcken zu schaffen gemacht und diese dabei auch teils beschädigt. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machten, ist derzeit unbekannt.

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen hat sich eine 40-Jährige hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Frauenstraße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Nachdem die Beamten zunächst die abgelaufene Plakette der Pkw-Hauptuntersuchung bemängelt hatten erhärteten sich im Verlauf der Kontrolle auch der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Nachdem ein Drogenvortest auf Kokain, Amphetamin und Cannabis angeschlagen hatte, musste die 40-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihre Fahrt durfte sie nicht mehr fortsetzen, zudem erwartet sie, im Falle eines positiven Untersuchungsergebnisses, ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Ravensburg

Zettel mit nicht existenter Telefonnummer an Unfallwagen angebracht - Polizei sucht Zeugen

Lediglich einen Zettel mit einer nicht existenten Telefonnummer hat ein Unbekannter in der vergangenen Woche nach einem Verkehrsunfall in der Saarlandstraße an einem geparkten VW angebracht. Anschließend fuhr er davon. Das Polizeirevier Ravensburg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Verursacher beobachtet haben, unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise. Bei der Kollision, die sich zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag ereignet hatte, entstand an dem beschädigten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Ravensburg

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Mutmaßlich weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war, hat ein 27-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 33 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Audi-Fahrer war von der Weststadt kommend in Richtung Bavendorf unterwegs und übersah auf Höhe der Ganterhofstraße, dass Autofahrer an der dortigen Ampel standen. In der Folge fuhr er auf einen Audi Q5 auf, der durch die wuchtige Kollision auf einen Volvo aufgeschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Auffahrunfall rund 10.000 Euro Sachschaden. Der A3 des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bad Waldsee

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr in der Straße Ballenmoos wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 32 Jahre alter Mitsubishi-Lenker wollte vom Industriegebiet kommend auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei einen 38-Jährigen, der mit seinem VW in Richtung Gaisbeuren unterwegs war. Bei der folgenden Kollision im Einmündungsbereich wurden der Fahrer, als auch das sechs Jahre alte Kind im VW leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegen.

Weingarten

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Polizisten haben am Sonntagmorgen einen Autofahrer gestoppt, der betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Kontrolle im Stadtgebiet gegen 7 Uhr wurden die Beamten schnell auf die Alkoholisierung des 71-Jährigen aufmerksam. Weil eine Atemalkoholmessung über 1,3 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus brachten die Polizeibeamten in Erfahrung, dass der Senior seit geraumer Zeit nichtmehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten dem Verkehrssünder die Weiterfahrt, stellten dessen Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

