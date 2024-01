Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.01.2024

Ravensburg / Landkreis Ravensburg (ots)

Nach Belästigung von Frauen: Polizei nimmt Täter fest

Weil er im Verdacht steht, am Mittwochabend und Donnerstagmorgen insgesamt sechs Frauen belästigt zu haben, ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 24-Jährigen. Den Ermittlern gelang es am Donnerstagvormittag, den Mann festzunehmen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er sich zunächst am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Unterführung der Straße "Pfannenstiel" einer 15-Jährigen genähert und dabei mutmaßlich sexuelle Absichten gabt haben. Der Jugendlichen gelang es zwar den Mann abzuwehren und zu flüchten, bei der Auseinandersetzung soll der Verdächtige jedoch die Kopfhörer der Frau gestohlen haben. Kurz vor 20 Uhr war offenbar auch er es, der an gleicher Örtlichkeit eine 29-Jährige betatschte und kurz darauf auch in der Goßnerhalde eine 30-Jährigen unsittlich berührte. Gegen 23.30 Uhr wurde der Verdächtige erneut auffällig, als er im Schornreuteweg einer 21-Jährigen bis zu deren Wohnung folgte, wo sich die junge Frau jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Verdächtige am Abend nicht mehr gefasst werden. Am Donnerstag gegen 4.45 Uhr soll er dann eine 36-Jährige in der Marktstraße auf Höhe des Obertors von hinten ungewünscht umarmt und ihr ins Gesicht gegriffen haben. Auch sie konnte die Annäherung abwehren und den Mann in die Flucht schlagen. Als am Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr eine 33-Jährige im Bereich des Philosophenwegs von einem Mann umarmt und offenbar auch zu küssen versucht wurde, gelang einer Streife des Kriminaldauerdienstes wenig später die Festnahme des Tatverdächtigen. Die Beamten gehen anhand der übereinstimmenden Personenbeschreibungen davon aus, dass der 24-Jährige aus den palästinensischen Autonomiegebieten für alle sechs Taten verantwortlich sein dürfte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Belästigung sowie Nötigung erließ. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell