Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Brand einer Ferienwohnung

Bei einem Brand in der Zeppelinstraße ist am Samstagabend hoher Sachschaden entstanden. Gegen 21:50 Uhr waren Zeugen auf das Feuer im Dachstuhl der Ferienwohnung aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei konnten bereits Flammen, welche aus dem Dach loderten, festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt begaben sich die Bewohner bereits eigenständig aus dem Gebäude und wurden hierbei nicht verletzt. Gegen 23:48 Uhr konnten die Wehrleute das Feuer löschen. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Aufgrund der Löscharbeiten war die Zeppelinstraße von 22:00-01:30 Uhr gesperrt. Die Polizei Friedrichshafen hat den Brandort abgesperrt und Ermittlungen zur bislang nicht bekannten Ursache eingeleitet. In der Nacht waren neben der Polizei und etwa 29 Kräfte des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr mit 51 Wehrleuten vor Ort. Im Rahmen der Brandbekämpfung wurde ein Wehrmann, in Form einer Rauchgasintoxikation, leicht verletzt und kam zur weiteren Beobachtung ins nächstgelegene Klinikum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell