PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 20.01.2024 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Horgenzell

Pkw-Lenkerin weicht Entgegenkommenden aus - Verursacher flüchtet

Die 19jährige Lenkerin eines Pkw Fiat war am Freitag kurz vor 07.00 Uhr auf der K 8039 von Winterbach in Richtung Ravensburg unterwegs. Es kommt ihr dann ein anderer Pkw fahrbahnmittig entgegen, so dass die Fiat Lenkerin nach rechts ausweichen muss. Im weiteren Verlauf kommt sie von der Fahrbahn ab und schleudert eine Böschung hinunter. An ihrem Fahrzeug entsteht ein Schaden von ca. 10000 Euro. Der Unfallverursacher, zu dem nichts weiter bekannt ist, fährt ohne anzuhalten weiter.

Schlier

Pkw Tesla fährt nach Ausweichmanöver gegen Stromkasten

Die Lenkerin eines Tesla befuhr am Freitag gegen 08.30 Uhr die L 325 in Fahrtrichtung Wetzisreute. Als ihr auf ihrem Fahrstreifen ein Fahrzeug entgegenkommt, weicht sie nach rechts aus und fährt gegen eine Dole. Von dort weiter gegen einen Stromverteilungskasten und bleibt schließlich im Straßengraben liegen. Es entsteht ein Schaden von ca. 20000 Euro. Die Fahrerin bleibt unverletzt. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

