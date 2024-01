PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 20.01.2024 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Autos stoßen in Kreisverkehr zusammen Zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste ein Kind, nachdem es am Donnerstagabend um etwa 19.30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Im Kreisverkehr der Löwentaler Straße / Ehlersstraße hatte eine 36-jährige Auto-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige VW-Lenkerin übersehen. Beim folgenden ...

