Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen nach Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die bereits am Mittwoch, dem 03.01.24, begangen wurde, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht Zeugen. Den Aussagen eines Fußgängers zufolge sei es an dem Tag gegen 15.30 Uhr auf dem Gehweg der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 7 zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem Jugendlichen gekommen, der mit seinem Mountainbike unzulässigerweise den Bürgersteig befahren habe. Dadurch sei der Mann gestürzt, habe sich dabei leicht verletzt und Sachschaden an der Bekleidung erlitten. Der Radfahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren. Mit ihm sollen zwei weitere Jugendliche unterwegs gewesen sein, die mit den Fahrrädern ebenfalls auf dem Gehweg fuhren. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des jungen Radfahrers geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau/Pfullendorf

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen kam es im Laufe des Donnerstagabends. Unter anderem kam gegen 20 Uhr ein 37-jähriger VW-Lenker auf schneeglatter Fahrbahn auf der L 280 zwischen Hahnennest und Denkingen in einer Rechtskurve ins Schleudern, touchierte einen entgegenkommenden Mercedes und kam schließlich rechts im Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtsachschaden wird hier auf rund 18.000 Euro geschätzt. In Bad Saulgau stießen gegen 20.40 Uhr in der Hindenburgstraße zwei Pkw zusammen, nachdem ein 20-jähriger VW-Lenker aufgrund Winterglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und einem von rechts kommenden 19-jährigen Autofahrer die Vorfahrt nahm. Hier entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro. Gegen 21 Uhr verlor in Pfullendorf ein 31-jähriger Seat-Lenker in der Linkskurve beim Übergang von der Überlinger in die Otterswanger Straße bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte sowohl mit einem Gartenzaun als auch mit einer Werbetafel. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. In allen Fällen blieben die Beteiligten nach jetzigem Stand glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden und ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Konrad-Heilig-Straße. Der 39-jährige Fahrer eines Smart wollte von der Konrad-Heilig-Straße nach links in die Kasernenstraße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Daimler. Durch die folgende Kollision wurde der Smart am Reifen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Auch am Mercedes entstand Sachschaden im Bereich der Frontstoßstange. Verletzt wurde niemand.

Gammertingen

Sporthalle beschmiert

Wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt der Polizeiposten Gammertingen und sucht Zeugen. Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte die rückwärtige Hauswand der Sport- und Schwimmhalle in der Josef-Wiest-Straße mit Graffiti beschmiert. Dabei wurden neben diversen "Tags" auch drei Hakenkreuze gesprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Mögliche Tatzeugen oder Personen, die sonstige Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell