Ravensburg

Randalierer verletzt Polizisten

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 37-Jähriger rechnen, der am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in einer Wohnung in der Gartenstraße randaliert hat. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den hochaggressiven Mann unweit der Wohnanschrift antreffen und in Gewahrsam nehmen. Auf dem Polizeirevier beleidigte und bedrohte er die Beamten und erteilte einem Polizisten eine Kopfnuss. Dieser erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Gegen eine angeordnete Blutentnahme wehrte sich der 37-Jährige mit aller Kraft, sodass ihn mehrere Polizeibeamte festhalten mussten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor in der Wohnung in der Gartenstraße eine Smartwatch entwendet und eine Bewohnerin bedroht hatte. Die Smartwatch sowie mutmaßlich weiteres Diebesgut führte er noch mit sich. Die Beamten beschlagnahmten dieses. Der 37-Jährigen wird nun wegen den Bedrohungen, den Diebstählen, Beleidigungen und des Widerstands bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Unbekannte entwenden Geldbeutel

In einem Gerangel haben zwei bislang unbekannte Täter am Donnerstag kurz nach 16 Uhr den Geldbeutel eines 46-Jährigen am Bahnhof gestohlen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Trio, aus der sich ein Gerangel entwickelte. Dabei erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen. Einer der beiden Unbekannten entwendete in einem unbemerkten Moment zudem die Geldbörse des Opfers. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung des Bahnhofsgebäudes. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Fahrerflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch zwischen 4.45 Uhr und 14.45 Uhr an der Ecke "Im Kammerbühl"/Eywiesenstraße einen Daimler gestreift, der dort am Fahrbahnrand geparkt war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Radlerin übersehen - Unfall

Leichte Kopfverletzungen hat eine 30-jährige Radfahrerin am Donnerstag kurz vor 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße erlitten. Ein 71-jähriger VW-Fahrer übersah die Frau, die ohne Licht auf dem Radweg fuhr, beim Abbiegen in die Moosbruggerstraße. Bei der Kollision stürzte die 30-Jährige, die keinen Helm trug, und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Frau an Ort und Stelle. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Weingarten

Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Boschstraße einen Nissan beschädigt hat. Der Spurenlage zufolge prallte der Unbekannte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des Nissan und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Sekundenschlaf - Unfall ist die Folge

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 63-Jährigen zu, der am heutigen Freitag kurz nach Mitternacht einen Verkehrsunfall auf der B 30 verursacht hat. Der 63-Jährige geriet kurz vor der Ausfahrt Bad Waldsee-Nord von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Im Anschluss fuhr er weiter in Richtung Ravensburg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei, die den 63-Jährigen nur schwer zum Anhalten bewegen konnte. Erst auf Höhe Ravensburg-Nord gelang es den Beamten, den 63-Jährigen mit seinem Fahrzeug zu stoppen. Dieser wirkte verwirrt und gab an, aufgrund Sekundenschlafs in die Leitplanke geprallt zu sein. Der Sachschaden an Leitplanke und dem Hyundai des 63-Jährigen wird insgesamt auf rund 5.000 Euro beziffert. Der Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Von Pkw seitlich gerammt

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem am Donnerstag gegen 18.30 Uhr der Hyundai einer 20-Jährigen von einem unbekannten Fahrzeuglenker seitlich gerammt wurde. Die junge Frau war auf der L 318 Höhe Schneebauer in Richtung Leutkirch unterwegs, als ein Entgegenkommender mit seinem hellen Pkw sie seitlich rammte. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte nach der Kollision weiter. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. Da sich hinter dem Unfallverursacher zur Unfallzeit weitere Fahrzeuge befanden, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Frau fährt ohne Führerschein zur Polizei

Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf eine 36-Jährige zu, die derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Frau war am Mittwochnachmittag zu einer Vernehmung in anderer Sache auf den Polizeiposten Isny einbestellt. Die Beamten konnten beobachten, wie die 36-Jährige nach dem Termin in ein Auto stieg und von Dannen fuhr. Doch nicht nur die Frau, sondern auch der Halter des Fahrzeugs muss mit einer Strafanzeige rechnen, da er die Fahrt offenbar gestattet hatte.

Leutkirch/Bad Wurzach/Aitrach/Aichstetten

Polizei und Ordnungsamt führen Testkäufe durch

Sogenannte Testkäufe haben Polizei und Ordnungsamt in den vergangenen beiden Wochen bei insgesamt 28 Verkaufsstellen für Alkohol und Tabakwaren durchgeführt. Dabei wurden jugendliche Auszubildende des Ordnungsamts eingesetzt, um die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen zu überwachen und etwaige Verstöße zu ahnden. Das Fazit der Polizei fiel dabei insgesamt positiv aus. Gegenüber Testkäufen im Jahr 2022, bei denen in rund 70 Prozent der Käufe die Waren herausgegeben wurden, haben die jugendlichen Testkäufer in nur fünf Fällen Alkohol oder Zigaretten erhalten. An allen anderen Verkaufsstellen erhielten die Jugendlichen nach einer Ausweiskontrolle die geforderten Waren nicht. Die fünf Verkäufer und Verkäuferinnen müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Eine Verkäuferin gelangt bereits zum zweiten Mal zur Anzeige, weil sie bereits im Jahr 2022 Alkohol oder Zigaretten an die damaligen Testkäufer verkauft hatte.

