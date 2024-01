Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Kißlegg / Landkreis Ravensburg (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der K 8008 zwischen Dürren und Kißlegg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 19 Jahre alter Fahrer war gegen 14.15 Uhr mit seinem Rover in Richtung Wangen unterwegs. Kurz nach Wallmusried kam er in einem Waldstück bei schneebedeckter Fahrbahn, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Ein entgegenkommender 54 Jahre alter VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und prallte frontal in die Rover-Seite. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde, wie der Lenker des VW, der sich eher leichte Verletzungen zuzog, vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während am Rover wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, wird der Sachschaden am VW T-Roc auf rund 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 16.20 Uhr andauerten, musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

