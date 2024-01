Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Autos stoßen in Kreisverkehr zusammen

Zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht werden musste ein Kind, nachdem es am Donnerstagabend um etwa 19.30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Im Kreisverkehr der Löwentaler Straße / Ehlersstraße hatte eine 36-jährige Auto-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 47-jährige VW-Lenkerin übersehen. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der VW Polo der Unfallverursacherin nach rechts weggeschoben. Er kam auf einer angrenzenden Verkehrsinsel zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Bub, der bei der 36-Jährigen im Wagen saß, zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall sorgt für Straßensperrung

Zwei Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der K 7725 bei Kehlen ereignet hat. Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin war in Richtung Hirschlatt unterwegs und verlor auf Höhe der Einmündung nach Kehlen in der langgezogenen Linkskurve bei Winterglätte die Kontrolle über ihren Wagen. Sie schleuderte mit ihrem Auto auf die Gegenfahrspur und prallte dort in einen entgegenkommenden Kleinlastwagen. Ihr Pkw wurde abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Renault Master geriet ins Bankett und kippte dort auf die Seite. Die Unfallverursacherin und der 30 Jahre alte Kleintransporter-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der am Opel auf etwa 4.000 Euro, am Renault auf rund 15.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, musste die Kreisstraße bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen dürften bei sechs Grundschulkindern für ein ganz besonderes Erlebnis gesorgt haben. Weil ihr Schulbus auf der Straße nicht vorankam, erklärte sich die freiwillige Feuerwehr kurzum bereit, für den weiteren Transport zu sorgen. Die Kinder durften vom Bus ins Feuerwehrauto umsteigen, mit dem sie auf exklusive Art und Weise zur Schule gebracht wurden.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr in Tannau entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Eine 66 Jahre Pkw-Lenkerin fuhr von Laimnau in Richtung Tannau und übersah an der Kreuzung die 56-Jährige, die ebenfalls mit einem Fiat 500 auf der L 333 von Tettnang kommend unterwegs war. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.

Kressbronn

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat der Polizeiposten Langenargen nach einem Ereignis am Mittwoch zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr in der Bodanstraße eingeleitet. Eine 56 Jahre alte BMW-Fahrerin war von Reute kommend in Richtung Strandbad unterwegs, als ihr in der langgezogenen Linkskurve im Ausgangsbereich des dortigen Waldstücks ein großer dunkler Pkw, mutmaßlich ein Ford PickUp, teilweise auf ihrer Spur entgegengekommen sein soll. Um eine Kollision zu verhindern, sei sie nach rechts ausgewichen und habe dabei die Leitplanke touchiert. Während an ihrem Wagen mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, setzte der Entgegenkommende seine Fahrt einfach fort. Hinweise zum Unfallbeteiligten nehmen die Polizeibeamten unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Kressbronn

Randalierer verletzt Mitbewohner

Ein 32-jähriger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten den Notruf gewählt, als der Mann in seiner Unterkunft in der Straße "Im Eichert" randalierte. Gegenüber einer Polizeistreife zeigte er sich vollkommen uneinsichtig, warf mit Beleidigungen um sich und schloss sich in seinem Zimmer ein. Beim Eintreffen weiterer Beamter öffnete er sein Zimmerfenster und warf Gegenstände hinaus. Dabei verletzte er einen seiner Mitbewohner am Bein. Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den außer Rand und Band geratenen 32-Jährigen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Aufgrund seines Gemütszustandes und zur Verhinderung weiterer Zwischenfälle wurde er in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Überlingen

Betrunken mit Auto unterwegs

Weil er offenbar deutlich alkoholisiert Auto gefahren ist, muss ein 53-jähriger Mann mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und führerscheinrechtlichen Folgen rechnen. Zeugen waren aufmerksam geworden, weil der Mann im Stadtgebiet beim Rangieren augenscheinlich einen Zaun touchiert hatte. Polizisten trafen den Mann zuhause an. Weil eine Atemalkoholmessung etwa 3,6 Promille anzeigte, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben sowie auch seinen Führerschein abgeben. Sachschaden entstand bei dem vermeintlichen Unfall nicht.

Salem

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in der Schloßseeallee in Mimmenhausen ermittelt der Polizeiposten Salem gegen mehrere Männer. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es zwischen mehreren Personen zum Streit gekommen, woraufhin drei Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 35 Jahren auf ihr 46-jähriges Gegenüber eingeschlagen haben sollen. Der 46-Jährige, der bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme einen Atemalkoholwert von weit über zwei Promille hatte, musste zur Versorgung seiner Verletzungen von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Hintergrund und Hergang der Auseinandersetzung sind aktuell noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Uhldingen-Mühlhofen

Randalierer droht Mitbewohnern - Gewahrsam

Die Polizei Überlingen hat am Donnerstagmorgen einen 26-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mit über zwei Promille in seiner Unterkunft im Eschenweg randaliert hatte. Dabei soll er unter anderem mit einer Flasche nach Mitbewohnern geworfen und diese bedroht haben. Der Tatverdächtige ließ sich ohne Gegenwehr vorläufig festnehmen, er musste die folgenden Stunden in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Markdorf

Dieb plündert Kasse - Zeugen gesucht

Ein dreister Dieb hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Kasse eines Getränkemarkts in der Planckstraße geplündert. In einem unbeobachteten Moment betrat er den Kassenbereich, öffnete die Kasse und griff nach den Scheinen, bevor er unbeobachtet mit Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro flüchtete. Die Ermittlungen des Polizeireviers Überlingen dauern an. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

