Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Ruhiger Kramermarktsauftakt für die Polizei+++Pkw-Aufbrüche+++

Oldenburg (ots)

+++Ruhiger Kramermarktsauftakt für die Polizei+++Bei milden Temperaturen ist der Kramermarkt am Samstag und in der Nacht zum Sonntag mit geschätzten 120.000 Gästen gut besucht. Polizeilicherseits kann man von einem ruhigen Verlauf sprechen. -1271167- +++Pkw-Aufbrüche+++In der Nacht Freitag auf Samstag kommt es im Schreberweg, Ortsteil Bürgerfelde, zu einem Pkw-Aufbruch. Nachdem ein bislang unbekannter Täter über die Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangt, wird eine Tankkarte entwendet. -1078181- Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignet sich in der Tatzeit, Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, in der Hundsmühler Straße. Von der Rückbank wird ein Paket entwendet, in dem sich ein Anhängernetz befindet. -1269188- Ein dritter Kfz-Aufbruch findet am Freitagabend zwischen 20.30 Uhr und 21.45 Uhr in der Wilhelm-Krüger-Straße statt. Dort wird nach Einschlagen der Seitenscheibe eines Taxis ein Portemonnaie entwendet. -1267828- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

