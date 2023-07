POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Fürthen (ots) - In der Zeit von Freitag, 21.07.2023, 18.00 Uhr, bis Samstag, 22.07.2023, 11.00 Uhr, wurde in Fürthen eine Raiffeisenfigur beschädigt. Das Kunstobjekt war vor der dortigen Fischerhütte aufgestellt und fest verschraubt. Bislang unbekannte Täter rissen die Figur aus der Verankerung und warfen sie in die Sieg. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

