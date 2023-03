Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Raub auf Kiosk mit Schusswaffe in Bad Vilbel

Gießen (ots)

Am Samstagabend, 25.03.23 um 21:21 Uhr betraten 3 maskierte Männer überfallartig den City Kiosk in Bad Vilbel. Unter Vorhalt einer Waffe sowie Pfefferspray verlangten sie von dem anwesenden Kassierer, dass dieser hinter dem Tresen hervortritt. Zwei Täter hielten den Geschädigten zunächst fest, während der 3. Täter die Tageseinnahmen aus der Kasse nahm. Noch währenddessen konnte sich der Geschädigten losreißen und es kam zu einem Handgemenge, in deren Folge die drei Täter den Kiosk fluchtartig verließen. Ein Täter wurde vor Ort festgenommen, vier weitere Täter/Mittäter konnten zeitnah ermittelt und festgenommen werden.

