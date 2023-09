Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Erster Polizeihauptkommissar Ludger Elsen verabschiedet sich in den Ruhestand - eine Ära geht zu Ende+++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oldenburg (ots)

Nach über 41 Jahren hat Ludger Elsen am 29.09.2023 seinen Dienst bei der Polizei beendet. Zu seinem letzten Diensttag wurde der Erste Polizeihauptkommissar von seinen Kollegen mit einem Oldtimer abgeholt und gebührend auf der Dienststelle in Westerstede empfangen und verabschiedet. Mehr als 90 Kollegen/innen und Wegbegleiter/innen bildeten dabei - als Zeichen der Wertschätzung - ein großes Spalier. Das Spalier wurde angeführt durch den Polizeipräsidenten Johann Kühme und Polizeiinspektionsleiter Eckhard Wache, sowie den Bürgermeistern aus Apen, Matthias Huber und Westerstede, Michael Rösner. Fast zwei Jahrzehnte hat der 62-Jährige den Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariates Westerstede erfolgreich geleitet. Mit ihm, der stets mit Herz und Seele Polizist war, geht nun eine Ära zu Ende - so sind sich seine Kollegen/innen sicher. Elsens Karriere begann am 01.04.1982 an der Landespolizeischule Niedersachsen. Nach der Ausbildung ging es für den gebürtigen Barßler zunächst für 12 Jahre zur Bereitschaftspolizei, wo er u.a. als Zugtruppführer und Hunderschaftstruppführer eingesetzt wurde. 1994 wechselte Elsen dann in den Einzeldienst und nahm im Landkreis Ammerland und nördlichen Kreis Cloppenburg verschiedene Führungs- und Leitungsfunktionen wahr. Herausragend war dabei Elsens Tätigkeit in der SoKo Nelly: als Leiter des Einsatzabschnitts Suchmaßnahmen war er 1998 maßgeblich am Erfolg der Fahndung nach dem Mörder von Christina Nytsch beteiligt. Bevor Elsen am 01.08.2005 mit der Leitung des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariates Westerstede betraut wurde, leitete er mehr als drei Jahre die Friesoyther Dienststelle. "Mit Ludger Elsen verabschieden wir nicht nur einen hervorragenden Polizeibeamten, der sich extrem eingebracht hat, und eine überragende Führungskraft, sondern auch einen tollen Menschen. Als Chef zeichnete ihn besonders seine offene, direkte, immer menschliche Art aus. Wie kein anderer zuvor hat er das Gesicht der Westersteder Polizei geprägt" - so die Leiterin des Polizeikommissariates Westerstede, Andrea Lamping. Sie unterstrich dabei, dass der Neu-Pensionär überaus große Anerkennung und Wertschätzung sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Polizei genoss. Er wird nicht nur den Kollegen/innen der Polizei, sondern auch vielen anderen fehlen. Die Nachfolge von Ludger Elsen wird zum 1. Oktober der 46-jährige Polizeihauptkommissar Claas Janßen für 12 Monate übernehmen. Der Oldenburger, der bisher als Leitender Beamter vom Dienst bei der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg eingesetzt war, kehrt damit zu seiner alten Ausbildungsstätte zurück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell