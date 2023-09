Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Einbruch in einen Supermarkt +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, wird der Polizei ein Einbruchsalarm in einen Supermarkt in der Bremer Straße gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begeben sich umgehend zum Einsatzort. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte stellen diese drei junge Männer fest, die sich vor dem Supermarkt versteckt aufhalten und maskiert sind, diese flüchten beim Erblicken der Polizeistreife zu Fuß in Richtung Schützenhofstraße.

Durch zwei Polizeibeamte wird die Verfolgung aufgenommen, im Bereich der Schützenhofstraße kann schließlich ein 20-jähriger Tatverdächtiger eingeholt werden.

Der 20-Jährige setzt hierauf wiederholt Reizgas gegen die beiden Polizisten ein. Diese erleiden durch das Gas Verletzungen im Gesicht, halten die Verfolgung des Tatverdächtigen aber aufrecht. Nach einer kurzen weiteren Verfolgung wirft der 20-Jährige auf einem nicht beleuchtetem Fußweg plötzlich das Reizgas weg und greift hektisch mit beiden Händen in seine Jackentaschen.

Durch die Polizisten wird der Flüchtende jetzt mehrfach aufgefordert seine Hände zu zeigen. Da er diesem nicht nachkommt wird durch einen Polizisten ein Warnschuss abgegeben.

Der junge Mann nimmt hierauf sofort die Hände aus den Taschen und zeigt diese, er kann durch die Polizisten festgenommen werden. Bei der anschließenden Aufnahme des Tatortes wird festgestellt, dass ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten des Supermarktes eingeschlagen wurde. Mutmaßlich durch das schnelle Eintreffen der Polizei konnten die Täter die Räume nicht betreten.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden weiteren Flüchtigen bisher nicht angetroffen werden.

Gegen den 20-jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen versuchten Einbruchs und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, eingeleitet. Die beiden Polizisten wurden durch den Einsatz des Reizgases leicht verletzt. (1258346)

