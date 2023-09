POL-OL: +++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer +++

Oldenburg (ots) - Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 16:00 Uhr, ist es in einem Kurvenbereich der Uplengener Str. in Apen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW gekommen. Ein PKW der Marke Mazda in weiß befand sich nach dem Unfall in einem Graben neben der Fahrbahn. Der andere unfallbeteiligte PKW der Marke BMW in schwarz befand sich am Fahrbahnrand. Durch den Unfall wurden alle Insassen beider PKW leicht bis ...

mehr