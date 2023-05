POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kleintransporter mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen in Wildeshausen kontrolliert +++ Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 29-jährige Frau aus Hude mit einem VW die Langenberger Straße in Richtung Bookholzberg. In Höhe der Georgstraße reagierte sie zu spät auf das Abbremsen eines vorausfahrenden ...

mehr