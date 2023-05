POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 26. Mai 2023, 13:10 Uhr, bis Montag, 29. Mai 2023, 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Personen an der Rückseite der Grundschule in der Lange Straße in Ganderkesee mehrere Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume. Ob sie Diebesgut erlangt haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Höhe der ...

