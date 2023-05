Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Grundschule in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 26. Mai 2023, 13:10 Uhr, bis Montag, 29. Mai 2023, 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Personen an der Rückseite der Grundschule in der Lange Straße in Ganderkesee mehrere Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume. Ob sie Diebesgut erlangt haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Höhe der Sachschäden ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell